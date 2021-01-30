"Штутгарт" обыграл "Майнц" в матче Бундеслиги

В стартовом матче 19-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" одержал победу над "Майнцем".

Несмотря на победу "Штутгарт" так и остался на десятом месте. "Майнц" по-прежнему 17-й.

"Штутгарт" - "Майнц" 2:0

Голы: Калайджич, 55 - 1:0, Вамангитука, 72 - 2:0

"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос (Каразор, 84), Соса (Массимо, 58), Кастро (Ферстер, 26), Эндо, Мангаля, Вамангитука (Кулибали, 84), Гонсалес, Калайджич.

"Майнц": Центнер, да Кошта, Белль (Боэтиюс, 75), Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Кор, Фернандеш (Озтуналы, 62), Латца (Штегер, 62), Квайсон (Буркардт, 27), Онисиво (Салаи, 75).

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