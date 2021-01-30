"Штутгарт" обыграл "Майнц" в матче Бундеслиги
В стартовом матче 19-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" одержал победу над "Майнцем".
Несмотря на победу "Штутгарт" так и остался на десятом месте. "Майнц" по-прежнему 17-й.
"Штутгарт" - "Майнц" 2:0
Голы: Калайджич, 55 - 1:0, Вамангитука, 72 - 2:0
"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос (Каразор, 84), Соса (Массимо, 58), Кастро (Ферстер, 26), Эндо, Мангаля, Вамангитука (Кулибали, 84), Гонсалес, Калайджич.
"Майнц": Центнер, да Кошта, Белль (Боэтиюс, 75), Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Кор, Фернандеш (Озтуналы, 62), Латца (Штегер, 62), Квайсон (Буркардт, 27), Онисиво (Салаи, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20