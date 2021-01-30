Кудряшов публично извинился перед Подольски

Защитник сборной России и "Антальяспора" Федор Кудряшов принес извинения Лукасу Подольски.

Отметим, что в одном из недавних интервью россиянин назвал немца лентяем.

"Хочу извиниться перед Подольски за фразу из интервью. По-русски мы часто говорим "лентяй", чувствуя большой потенциал человека. Иногда его не получается реализовать. Приношу извинения всем, кого обидела фраза. Лукас, ценю тебя как профессионала!" - написал Кудряшов в инстаграме.

"Давай", - прокомментировал запись Подольски.

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