Кудряшов публично извинился перед Подольски
Защитник сборной России и "Антальяспора" Федор Кудряшов принес извинения Лукасу Подольски.
Отметим, что в одном из недавних интервью россиянин назвал немца лентяем.
"Хочу извиниться перед Подольски за фразу из интервью. По-русски мы часто говорим "лентяй", чувствуя большой потенциал человека. Иногда его не получается реализовать. Приношу извинения всем, кого обидела фраза. Лукас, ценю тебя как профессионала!" - написал Кудряшов в инстаграме.
"Давай", - прокомментировал запись Подольски.
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|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
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|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
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|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
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|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
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|Коньяспор
|28
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|Кайсериспор
|28
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|Анкарагюджю
|28
|24