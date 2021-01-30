Кейн может избежать серьезной травмы

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Кейн может избежать серьезной травмы

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн может пропустить из-за травмы меньше, чем предполагалось ранее.

По сведениям The Telegraph, повреждение футболиста может оказаться не столь серьезным и он может выбыть всего на пару недель.

Ранее сообщалось, что Кейн травмировал оба голеностопа в игре с "Ливерпулем" (1:3).

В этом сезоне Кейн провел 29 игр, в которых забил 19 голов и отдал 14 ассистов.

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