Перес хочет, чтобы Аллегри возглавил "Реал"

Экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри входит в шорт-лист "Реала".

По сведениям Sport.es, президент "сливочных" Флорентино Перес впечатлен работой итальянца в "Ювентусе" и хочет, чтобы именно он сменил Зинедина Зидана на посту тренера.

Аллегри работал в "Ювентусе" с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб завоевал 11 национальных трофеев.

В этом сезоне "Реал" после 19 туров идет на втором месте, отставая от "Атлетико" на 7 очков.

Читайте также: Аллегри подписал контракт с "Ромой". | http://soccernews.ru