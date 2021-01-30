Перес хочет, чтобы Аллегри возглавил "Реал"

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Перес хочет, чтобы Аллегри возглавил "Реал"

Экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри входит в шорт-лист "Реала".

По сведениям Sport.es, президент "сливочных" Флорентино Перес впечатлен работой итальянца в "Ювентусе" и хочет, чтобы именно он сменил Зинедина Зидана на посту тренера.

Аллегри работал в "Ювентусе" с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб завоевал 11 национальных трофеев.

В этом сезоне "Реал" после 19 туров идет на втором месте, отставая от "Атлетико" на 7 очков.

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