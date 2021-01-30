"Севилья" на выезде обыграла "Эйбар" и сместила "Барселону" с 3-го места

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"Севилья" на выезде обыграла "Эйбар" и сместила "Барселону" с 3-го места

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Севилья" добыла выездную победу над "Эйбаром".

Благодаря победе "Севилья" сместила "Барселону" с третьего места, однако у каталонцев есть игра в запасе.

"Эйбар" - "Севилья" 0:2

Голы: Окампос (пен), 28 - 0:1, Жордан, 55 - 0:2

"Эйбар": Дмитрович (Йоэль Родригес, 61), Оливейра, Бигас, Арбилья, Посо (Корреа, 75), Диоп (Алеиш Гарсия, 75), Экспосито, Инуи (Леон, 46), Хиль, Муто (Энрик, 60), Кике Гарсия.

"Севилья": Буну, Кунде, Серджи Гомес (Диего Карлос, 82), Навас (Алеиш Видаль, 46), Акунья (Рекик, 7), Жордан, Фернандо, Окампос, Оливер Торрес (Ракитич, 70), Сусо (Мунир, 82), Эн-Несири.

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