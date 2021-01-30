Агентов Упамекано заметили в офисе "Баварии"

Защитник "РБ Лейпцига" Дайот Упамекано может продолжить карьеру в "Баварии".

Как сообщает Sport Bild, агенты футболиста Саша Бриз и Фолькер Штрут тайно посещали офис мюнхенского клуба для обсуждения возможной сделки.

Напомним, что предстоящим летом Упамекано, согласно пункту в контракте, можно будет выкупить за 43 миллиона евро.

В этом сезоне Упамекано провел 24 матча и забил один гол.

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