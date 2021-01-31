"Вильярреал" и "Реал Сосьедад" не выявили победителя
В рамках 21-го тура испанской Примеры "Вильярреал" сыграл вничью с "Реал Сосьедадом".
Турнирное положение команд осталось неизменным. "Вильярреал" идет пятым, а "Сосьедад" - шестым.
"Вильярреал" - "Реал Сосьедад" 1:1
Голы: Парехо, 3 - 1:0, Исак, 90 - 1:1
"Вильярреал": Асенхо, Пенья, Пау Торрес, Альбиоль, Педраса, Коклен (Эступиньян, 76), Капу, Тригерос, Парехо, Мойсес Гомес, Пако Алькасер (Фер Ниньо, 81).
"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо, Сальдуа (Янузай, 78), Ле Норман (Горосабель, 78), Монреаль, Ильярраменди (Субименди, 46), Мерино, Ойарсабаль, Гевара (Гуриди, 66), Порту (Фернандес, 78), Исак.
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Долги "Барселоны" за трансферы: подробный разбор
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14