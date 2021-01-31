"Вильярреал" и "Реал Сосьедад" не выявили победителя

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"Вильярреал" и "Реал Сосьедад" не выявили победителя

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Вильярреал" сыграл вничью с "Реал Сосьедадом".

Турнирное положение команд осталось неизменным. "Вильярреал" идет пятым, а "Сосьедад" - шестым.

"Вильярреал" - "Реал Сосьедад" 1:1

Голы: Парехо, 3 - 1:0, Исак, 90 - 1:1

"Вильярреал": Асенхо, Пенья, Пау Торрес, Альбиоль, Педраса, Коклен (Эступиньян, 76), Капу, Тригерос, Парехо, Мойсес Гомес, Пако Алькасер (Фер Ниньо, 81).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо, Сальдуа (Янузай, 78), Ле Норман (Горосабель, 78), Монреаль, Ильярраменди (Субименди, 46), Мерино, Ойарсабаль, Гевара (Гуриди, 66), Порту (Фернандес, 78), Исак.

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