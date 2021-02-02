Малком по-русски сказал, что хочет вернуться в Санкт-Петербург
Вингер "Зенита" Малком желает как можно скорее вернуться в Санкт-Петербург.
Малком соскучился по Петербургу #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/oTfD0iG3Dd— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) February 2, 2021
"Я хочу домой", сказал бразильский игрок по-русски.
Напомним, что в настоящее время "Зенит" находится на сборе в Дубае. После 19 туров клуб лидирует в РПЛ.
В этом сезоне на счету Малкома один гол и один ассист в 19 играх.
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