Паршивлюк высказался о футболистах-геях
Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк рассказал о своем отношении к футболистам-геям.
"Какова была бы моя реакция, если бы одноклубник признался, что он гей? Честно, шок. Однако это все наши стереотипы. Так сложилось, что футбол - это мужской, брутальный вид спорта. Мы - мужики, бывает и девушек обсуждаем в раздевалке. А это что-то иное, что в голове не укладывается - первая мысль, что это ненормально.
Поэтому, разумеется, буду шокирован. Это любопытная тема, мы с друзьями ее тоже обсуждали: изменится ли твое отношение к другу, если он признается, что он гей?
Трудно ответить на этот вопрос, так как я не был никогда в такой ситуации. Я бы хотел реагировать на это нормально, адекватно. Однако из-за заложенных традиционных представлений о жизни и отношениях, может быть нелегко. Здесь каждый сам для себя решает, как относиться к той или иной информации.
Есть ли знакомы геи? Через два рукопожатия. Мало знаем друг о друге, однако сидели в одной компании, общались, все нормально", - приводит слова Sport 24.
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