Паршивлюк высказался о футболистах-геях

Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк рассказал о своем отношении к футболистам-геям.

"Какова была бы моя реакция, если бы одноклубник признался, что он гей? Честно, шок. Однако это все наши стереотипы. Так сложилось, что футбол - это мужской, брутальный вид спорта. Мы - мужики, бывает и девушек обсуждаем в раздевалке. А это что-то иное, что в голове не укладывается - первая мысль, что это ненормально.

Поэтому, разумеется, буду шокирован. Это любопытная тема, мы с друзьями ее тоже обсуждали: изменится ли твое отношение к другу, если он признается, что он гей?

Трудно ответить на этот вопрос, так как я не был никогда в такой ситуации. Я бы хотел реагировать на это нормально, адекватно. Однако из-за заложенных традиционных представлений о жизни и отношениях, может быть нелегко. Здесь каждый сам для себя решает, как относиться к той или иной информации.

Есть ли знакомы геи? Через два рукопожатия. Мало знаем друг о друге, однако сидели в одной компании, общались, все нормально", - приводит слова Sport 24.

Читайте также: Месть за Суперкубок: "Барселона" обыграла "Атлетик", в очередной раз показала свою нестабильность, но имеет шансы вернуться в гонку за "золото". | http://soccernews.ru