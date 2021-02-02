"Ростов" поздравил Карпина с 52-летием
"Ростов" поздравил наставника команды Валерия Карпина с 52-летием.
"От всей души желаем нашему главному тренеру здоровья, побед, а самое главное - всегда оставаться в такой же прекрасной физической форме, как и сейчас!" - заявили в рпесс-службе клуба.
Кроме того, футболисты команды на сборах в Испании подарили тренеру праздничный торт и спели песню.
Напомним, что Карпин возглавляет "Ростов" с 2018 года.
Читайте также: "Ростов" опубликовал расписание матчей на втором сборе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Суарес на вершине Ла Лиги, Гвардиола оформил 500 победу в карьере, Почеттино впервые проиграл в ПСЖ: главные итоги футбольных выходных
-
Зидан может избежать увольнения из "Реала", но при одном условии
-
"Ростов" поздравил Карпина с 52-летием
-
Паршивлюк высказался о футболистах-геях
-
"Ротор" и "Крылья Советов" рискуют не заявиться в РПЛ из-за финансовых проблем
-
Куман предпочел бы, чтобы Суарес перешел в "Ювентус" вместо "Атлетико"
-
Малком по-русски сказал, что хочет вернуться в Санкт-Петербург
-
"Краснодар" отправил нападающего в аренду в датский клуб
-
"Эвертон" объявил о переходе форварда сборной Норвегии
-
Три клуба РПЛ рискуют не заявиться на следующий сезон
-
Хесе заключил контракт с клубом из Сегунды
-
Каррера прокомментировал вероятное возвращение Промеса в "Спартак"
-
"Парма" взяла в аренду форварда "Баварии"
-
"Рубин" усилился двумя игроками "Тамбова"
-
"Саутгемптон" арендовал у "Ливерпуля" Минамино
-
"Арсенал" отдал в аренду двух игроков
-
Дриусси может покинуть "Зенит" ради возвращения в родной клуб
-
Защитник "Ливерпуля" Матип выбыл до конца сезона
-
"Ницца" арендовала защитника "Барселоны"
-
Гвардиола заблокировал переход Диего Косты в "Манчестер Сити"