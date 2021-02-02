"Ростов" поздравил Карпина с 52-летием

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"Ростов" поздравил Карпина с 52-летием

"Ростов" поздравил наставника команды Валерия Карпина с 52-летием.

"От всей души желаем нашему главному тренеру здоровья, побед, а самое главное - всегда оставаться в такой же прекрасной физической форме, как и сейчас!" - заявили в рпесс-службе клуба.

Кроме того, футболисты команды на сборах в Испании подарили тренеру праздничный торт и спели песню.

Напомним, что Карпин возглавляет "Ростов" с 2018 года.

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