Давид Луиз имеет худший показатель в АПЛ по привезенным пенальти в свои ворота

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Давид Луиз имеет худший показатель в АПЛ по привезенным пенальти в свои ворота

Защитник "Арсенала" Давид Луиз нарушил правила в своей штрафной в игре против "Вулверхэмптона" (1:2), за что получил красную карточку.

Как сообщает Gracenote Live, бразилец заработал уже шестой пенальти в свои ворота с начала прошлого сезона. Это худший показатель в АПЛ за этот отрезок.

В этом сезоне Давид Луиз провел 19 игр, в которых забил один гол.

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