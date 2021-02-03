"Реал" поздравил Роналду с бомбардирским достижением

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"Реал" поздравил Роналду с бомбардирским достижением

"Реал" отметил бомбардирские заслуги нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду после дубля в игре против "Интера" (2:1).

"Лучший бомбардир в истории нашего клуба, а теперь и в мировом футболе. Поздравляем, Криштиану!" - заявили в пресс-службе "Реала".

Стоит отметить, что сейчас на счету португальца 762 гола. При этом по информации ESPN и ряда других источников, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола еще до матча с "Интером", обойдя Йозефа Бицана (759 голов).

Однако по данным RSSSF, Роналду по количеству голов уступает Пеле (767 голов), Ромарио (772) и Бицану (805+).

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