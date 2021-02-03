"Ливерпуль" официально представил Кабака

"Ливерпуль" провел презентацию новичка команды Озана Кабака.

20-летний турецкий защитник прибыл в расположение мерсисайдцев, где принял участие в фотосессии.

Напомним, что "Ливерпуль" взял Кабака в аренду у "Шальке" до конца сезона с правом выкупа за 30 миллионов евро.

В этом сезоне Кабак принял участие в 14 матчах, однако результативными действиями не отличился.

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