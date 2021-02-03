Арустамян поделился мнением о приговоре Навальному

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян отреагировал на приговор оппозиционеру Алексею Навальному.

"Не являюсь поклонником Алексея Навального как политика - хотя всегда с интересом слежу за его расследованиями. Но то, что произошло сегодня - печально и грустно", - написал Арустамян в твиттере.

Напомним, что ранее Навальный был приговорен к 3,5 годам условно, однако суд заменил срок на реальный.

Читайте также: Уткин возмущен приговором Навальному. | http://soccernews.ru