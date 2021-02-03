Тедеско: "Решение уйти из "Спартака" - самое трудное в моей карьере"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением о своей работе в России.

"Россия - мой первый заграничный опыт. Естественно, он особенный. Помню, когда шел на первую тренировку "Спартака" и присвистывал. Мой переводчик Дмитрий Крайтор задал вопрос: "Ты что, хочешь, чтобы у тебя не было денег?" Так я начал узнавать про русские традиции. Узнал, что у вас есть какие-то стереотипы о немцах - например, что они очень дисциплинированны.

Поначалу было нелегко, так как русские - закрытые люди, это точно не стереотип. Когда познакомились поближе, местные ребята готовы были сделать все, чтобы мне было комфортно. Надеюсь, я вел себя так же по отношению к ним.

Решение уйти из "Спартака" - мое собственное. В декабре я говорил, что оно самое трудное в моей тренерской карьере. Не соврал. Я буду очень скучать", - заявил Тедеско.

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