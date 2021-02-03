Тедеско: "Решение уйти из "Спартака" - самое трудное в моей карьере"
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением о своей работе в России.
"Россия - мой первый заграничный опыт. Естественно, он особенный. Помню, когда шел на первую тренировку "Спартака" и присвистывал. Мой переводчик Дмитрий Крайтор задал вопрос: "Ты что, хочешь, чтобы у тебя не было денег?" Так я начал узнавать про русские традиции. Узнал, что у вас есть какие-то стереотипы о немцах - например, что они очень дисциплинированны.
Поначалу было нелегко, так как русские - закрытые люди, это точно не стереотип. Когда познакомились поближе, местные ребята готовы были сделать все, чтобы мне было комфортно. Надеюсь, я вел себя так же по отношению к ним.
Решение уйти из "Спартака" - мое собственное. В декабре я говорил, что оно самое трудное в моей тренерской карьере. Не соврал. Я буду очень скучать", - заявил Тедеско.
Читайте также: Тедеско оценил шансы "Спартака" стать чемпионами в этом сезоне. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Максименко прокомментировал слухи об интересе "Вест Хэма"
-
Кокорин рискует пропустить матч с "Интером"
-
В "Химках" прокомментировали будущее арендованного у "Спартака" Мирзова
-
Рибери может перейти в клуб Берлускони
-
Защитник тульского "Арсенала" вошел в тренерский штаб клуба
-
Фелиш заболел коронавирусом
-
Максименко составил топ-5 вратарей мира
-
Месси - лучший футболист десятилетия в Южной Америке по версии IFFHS
-
Тедеско назвал самых сложных соперников в РПЛ
-
Роналду прокомментировал победу "Ювентуса" над "Интером" в Кубке Италии
-
Президент РФС высказал отношение к идее сокращения участников РПЛ
-
Тедеско: "Решение уйти из "Спартака" - самое трудное в моей карьере"
-
Арустамян поделился мнением о приговоре Навальному
-
"Ливерпуль" официально представил Кабака
-
"Челси" нацелился на защитника "Баварии"
-
"Реал" задумался о продаже Винисиуса
-
Рэшфорд обогнал Кантона по гоам за "Манчестер Юнайтед"
-
Буффон провел 1100-й матч в карьере
-
Тренер "Саутгемптона" высказался про 0:9 от "Манчестер Юнайтед"
-
Комментатор Андронов раскритиковал правительство России за приговор Навальному