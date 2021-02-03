Президент РФС высказал отношение к идее сокращения участников РПЛ

Глава РФС Александр Дюков высказался о идее сокращения участников РПЛ.

"Я против сокращения РПЛ, так как это окажет демотивирующее действие и приведет к снижению заинтересованности регионов в развитии футбола. Что касается расширения лиги, то я уже ранее говорил: в долгосрочной перспективе мы должны к этому прийти, однако пока не видно 18 клубов, которые были бы готовы и финансово, и инфраструктурно. Также важно соответствовать уровню РПЛ и по спортивной составляющей. Мы хотим, чтобы в РПЛ было еще два "автобуса"? Эти два "автобуса" не смогут добавить зрелищности и не помогут нашим клубам лучше подготовиться к еврокубкам.

Сейчас если что-то и менять, то не количество участников, а формат, благодаря которому мы получим большее количество действительно высокоинтенсивных, конкурентных игр, что позволит нашим клубам увеличить доходы и лучше подготовиться к еврокубкам", - заявил Дюков.

Читайте также: Три клуба РПЛ рискуют не заявиться на следующий сезон. | http://soccernews.ru