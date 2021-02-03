Наставник "Спартака" Доменико Тедеско назвал самых сложных соперников в РПЛ.

"Ох, трудный вопрос. Всегда трудно играть против быстрых футболистов. Например, остановить Влашича очень сложно. "Зенит" - очень качественная команда, обладающая футболистами с разными сильными сторонами. Они способны изменить игру с помощью замен - это всегда огромное преимущество.

В прошлом сезоне неплохой состав был у "Ростова". Как и в этом году. Недавно к ним присоединился, например, Полоз - очень быстрый игрок. Играть против этой команды тяжело", - приводит слова Тедеско Sports.ru.

После 19 туров "Спартак" идет в РПЛ на третьем месте.

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