Вингер "Атлетико" Жоау Фелиш заболел коронавирусом.

Как сообщает сайт клуба, 21-летний португалец был отправлен на самоизоляцию согласно протоколу Ла Лиги.

В этом сезоне на счету Фелиша девять голов и четыре ассиста в 25 играх.

Отметим, что 8 февраля "Атлетико" примет "Сельту" в рамках Примеры.

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