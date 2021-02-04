"Тамбов" проведет кубковый матч против "Локомотива"

Игра 1/8 финала Кубка России "Локомотив" - "Тамбов" все-таки состоится.

По сведениям "Р-Спорт", эту информацию подтвердила генеральный директор клуба Ольга Коновалова. Ранее сообщалось, что "Тамбов" находится на грани банкротства.

Кубковый матч между "Локомотивом" и "Тамбовом" состоится 21 февраля. После 19 туров "Тамбов" занимает в РПЛ последнее место.

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