"Тамбов" проведет кубковый матч против "Локомотива"

Теги тамбовлокомотив москва

"Тамбов" проведет кубковый матч против "Локомотива"

Игра 1/8 финала Кубка России "Локомотив" - "Тамбов" все-таки состоится.

По сведениям "Р-Спорт", эту информацию подтвердила генеральный директор клуба Ольга Коновалова. Ранее сообщалось, что "Тамбов" находится на грани банкротства.

Кубковый матч между "Локомотивом" и "Тамбовом" состоится 21 февраля. После 19 туров "Тамбов" занимает в РПЛ последнее место.

Читайте также: Клубы РПЛ отдадут "Тамбову" игроков в бесплатную аренду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"РБ Лейпциг" не сможет принять "Ливерпуль" в Германии

"РБ Лейпциг" не сможет принять "Ливерпуль" в Германии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов