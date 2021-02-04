Экс-игрок сборной Германии высказался о зарплате Месси

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Экс-игрок сборной Германии высказался о зарплате Месси

Экс-игрок сборной Германии Деннис Аого высказался о зарплате капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Это слишком, однако мы не можем говорить только о верхушке айсберга. Из-за таких цифр фанаты не имеют никакого представления о том, как в целом платят в этом виде спорта.

Мы постоянно обсуждаем то, чего заслуживают Левандовски и Алаба. Однако есть не только "Бавария" и "Реал". Есть клубы с совершенно иной структурой оплаты труда. А сколько Месси было в истории футбола? Людей с таким особым талантом - один на миллиард, - приводит слова Аого Sport1.de.

Ранее появилась информация, что Месси зарабатывает 210 297 евро в день.

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