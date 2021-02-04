Определился соперник "Баварии" по 1/2 финала Клубного чемпионата мира

Теги бавария мюнхеналь-ахли

Определился соперник "Баварии" по 1/2 финала Клубного чемпионата мира

В рамках 1/4 финала Клубного чемпионата мира египетский "Аль-Ахли" одолел катарский "Аль-Духаиль".

Таким образом, "Аль-Ахли" в полуфинале турнира встретится с "Баварией".

"Аль-Духаиль" (Катар) - "Аль-Ахли" (Египет)

Гол: эль-Шахат, 30 - 0:1

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