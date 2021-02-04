Новичок "Рубина" Сайто получил травму на сборах

Новичок "Рубина" Мицуки Сайто травмировался на тренировке на сборе в Турции.

Как сообщает сайт клуба, у 22-летнего японца диагностировали повреждение связочного аппарата голеностопного сустава.

Ожидается, что полузащитник выбыл минимум на шесть недель.

Сайто перебрался в "Рубин" на правах аренды в декабре. Срок аренды рассчитан на полтора года, также у клуба есть право выкупа.

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