Пике: "85% судей поддерживают "Реал"

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Пике: "85% судей поддерживают "Реал"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался о работе судей в Примере.

"Недавно экс-арбитр сказал, что 85% судей поддерживают "Реал". Как они не будут свистеть в его пользу? Даже бессознательно, как они могут не свистеть больше в пользу одной команды?

Я уважаю профессионализм арбитров и знаю, что они стараются делать свою работу как можно лучше, однако когда возникает момент сомнения...", - приводит слова Пике Marca.

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