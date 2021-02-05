Российский голкипер "Белененсиша" жестко вырубил игрока "Порту". Футболиста увезла скорая помощь

Российский вратарь "Белененсиша" Станислав Крицюк жестко влетел в защитника "Порту" Нану во время матча 17-го тура чемпионата.

На 87-й минуте игры голкипер вышел на перехват и сильно врезался в игрока соперника. Футболиста "Порту" увезли на скорой помощи, но Крицюк смог продолжить игру.

Отмечается, что при столкновении Нану потерял сознание и пришел в себя только в машине скорой помощи.

В итоге матч завершился со счетом 0:0.

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