Агент Бохинена высказался об интересе ЦСКА

Торгир Бьярманн, агент хавбека "Стабека" Эмиля Бохинена, рассказал об интересе некого клуба к его клиенту.

Ранее появилась информация, что ЦСКА ведет переговоры о трансфере норвежца.

"Сейчас все настолько конкретно, что Бохинен получил разрешение на переговоры с этим клубом. Рассмотреть предложение. Если он захочет, мы попытаемся найти решение. Мы не так далеки от этого, однако последнее слово остается за ним", - приводит слова агента Eurosport.

Трансферная стоимость Бохинена оценивается в 1,3 миллиона евро. В составе "Стабека" он провел 73 игры, в которых отметился 9 голами и 10 результативными передачами.

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