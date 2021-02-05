Агент Бохинена высказался об интересе ЦСКА
Торгир Бьярманн, агент хавбека "Стабека" Эмиля Бохинена, рассказал об интересе некого клуба к его клиенту.
Ранее появилась информация, что ЦСКА ведет переговоры о трансфере норвежца.
"Сейчас все настолько конкретно, что Бохинен получил разрешение на переговоры с этим клубом. Рассмотреть предложение. Если он захочет, мы попытаемся найти решение. Мы не так далеки от этого, однако последнее слово остается за ним", - приводит слова агента Eurosport.
Трансферная стоимость Бохинена оценивается в 1,3 миллиона евро. В составе "Стабека" он провел 73 игры, в которых отметился 9 голами и 10 результативными передачами.
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