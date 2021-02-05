"Челси" минимально обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби
В рамках 22-го тура АПЛ "Челси" одержал минимальную победу над "Тоттенхэмом".
Благодаря победе "Челси" поднялся на шестое место. "Тоттенхэм" остается восьмым.
"Тоттенхэм" - "Челси" 0:1
Гол: Жоржиньо (пен), 24 - 0:1
"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Орье, Дэвис, Дайер, Сиссоко, Ндомбеле (Ламела, 69), Сон Хын Мин, Хейбьерг, Бергвейн (Лукас Моура, 69), Винисиус.
"Челси": Менди, Алонсо, Аспиликуэта, Тиаго Силва (Кристенсен, 36), Джеймс, Маунт, Жоржиньо, Хадсон-Одои (Пулишич, 65), Ковачич (Канте, 74), Рюдигер, Вернер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18