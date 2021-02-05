"Челси" минимально обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби

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"Челси" минимально обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби

В рамках 22-го тура АПЛ "Челси" одержал минимальную победу над "Тоттенхэмом".

Благодаря победе "Челси" поднялся на шестое место. "Тоттенхэм" остается восьмым.

"Тоттенхэм" - "Челси" 0:1

Гол: Жоржиньо (пен), 24 - 0:1

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Орье, Дэвис, Дайер, Сиссоко, Ндомбеле (Ламела, 69), Сон Хын Мин, Хейбьерг, Бергвейн (Лукас Моура, 69), Винисиус.

"Челси": Менди, Алонсо, Аспиликуэта, Тиаго Силва (Кристенсен, 36), Джеймс, Маунт, Жоржиньо, Хадсон-Одои (Пулишич, 65), Ковачич (Канте, 74), Рюдигер, Вернер.

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