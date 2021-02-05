Черышев не поможет "Валенсии" в ближайшем матче

Хавбек "Валенсии" Денис Черышев пропустит матч против "Атлетика".

По сведениям Superdeporte, 30-летний россиянин не успевает восстановиться к игре после мышечного повреждения. В лазарете "летучих мышей" также находятся Эльяким Мангала, Муктар Дьякаби и Кевин Гамейро.

Поединок между "Атлетиком" и "Валенсией" состоится 7 февраля в 18:15 (мск).

В этом сезоне на счету Черышева две результативные передачи в 13 играх.

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