Черышев не поможет "Валенсии" в ближайшем матче

Теги валенсияатлетик бильбаоденис черышевтравмы

Черышев не поможет "Валенсии" в ближайшем матче

Хавбек "Валенсии" Денис Черышев пропустит матч против "Атлетика".

По сведениям Superdeporte, 30-летний россиянин не успевает восстановиться к игре после мышечного повреждения. В лазарете "летучих мышей" также находятся Эльяким Мангала, Муктар Дьякаби и Кевин Гамейро.

Поединок между "Атлетиком" и "Валенсией" состоится 7 февраля в 18:15 (мск).

В этом сезоне на счету Черышева две результативные передачи в 13 играх.

Читайте также: Агент Черышева прокомментировал будущее россиянина в "Валенсии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Атлетик" пробился в полуфинал Кубка Испании, одолев "Бетис" в серии пенальти

"Атлетик" пробился в полуфинал Кубка Испании, одолев "Бетис" в серии пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов