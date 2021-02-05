"Атлетик" пробился в полуфинал Кубка Испании, одолев "Бетис" в серии пенальти

В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" в серии послематчевых пенальти обыграл "Бетис".

Напомним, что помимо "Атлетика", в полуфинал турнира прошли "Барселона", "Леванте" и "Севилья".

"Бетис" - "Атлетик" 1:1, по пенальти - 1:4

Голы: Хуанми, 84 - 1:0, Рауль Гарсия, 90 - 1:1

"Бетис": Роблес, Миранда (Эмерсон, 105), Руис, Манди, Монтойя, Вильям Карвалью (Тельо, 105), Каналес, Руибаль (Хуанми, 74), Родригес (Хоакин, 90), Фекир (Сидней, 90), Иглесиас (Гуардадо, 88).

"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Йерай Альварес, Берчиче, Де Маркос, Рауль Гарсия, Дани Гарсия (Венседор, 78), Беренгер (Морсильо, 88), Весга (Унаи Лопес, 88), Лекуэ (Капа, 78), Вильялибре (Уильямс, 67).

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