"Атлетик" пробился в полуфинал Кубка Испании, одолев "Бетис" в серии пенальти
В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" в серии послематчевых пенальти обыграл "Бетис".
Напомним, что помимо "Атлетика", в полуфинал турнира прошли "Барселона", "Леванте" и "Севилья".
"Бетис" - "Атлетик" 1:1, по пенальти - 1:4
Голы: Хуанми, 84 - 1:0, Рауль Гарсия, 90 - 1:1
"Бетис": Роблес, Миранда (Эмерсон, 105), Руис, Манди, Монтойя, Вильям Карвалью (Тельо, 105), Каналес, Руибаль (Хуанми, 74), Родригес (Хоакин, 90), Фекир (Сидней, 90), Иглесиас (Гуардадо, 88).
"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Йерай Альварес, Берчиче, Де Маркос, Рауль Гарсия, Дани Гарсия (Венседор, 78), Беренгер (Морсильо, 88), Весга (Унаи Лопес, 88), Лекуэ (Капа, 78), Вильялибре (Уильямс, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14