"Арсенал" проиграл "Астон Вилле" в матче АПЛ

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"Арсенал" проиграл "Астон Вилле" в матче АПЛ

В рамках 23-го тура АПЛ "Астон Вилла" обыграла "Арсенал".

Благодаря победе "Астон Вилла" поднялась на восьмое место. "Арсенал" остается десятым.

"Астон Вилла" - "Арсенал" 1:0

Гол: Уоткинс, 2 - 1:0

"Астон Вилла": Мартинес, Таргетт, Мингз, Конса, Кэш, Грилиш, Макгинн, Накамба, Баркли (Рэмзи, 78), Траоре (Трезеге, 66), Уоткинс.

"Арсенал": Райан, Соареш (Эдегор, 65), Холдинг, Бельерин, Габриэл, Сака, Парти (Виллиан, 74), Смит-Роу, Джака, Пепе, Ляказетт (Обамеянг, 59).

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