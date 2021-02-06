Капелло оценил дебют Кокорина за "Фиорентину"

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло высказался о дебюте форварда Александра Кокорина за "Фиорентину".

Напомним, что Кокорин появился на 74-й минуте игры против "Интера" (0:2).

"Саша сыграл всего 15-20 минут, не нужно спешить с выводами. Ему необходимо восстановить свою физическую форму, а фанатам - подождать. Нельзя судить о качестве игры футболиста, пока он не в лучшей форме. Как только Кокорин к ней вернется, будет показывать свою игру, тогда и поговорим", - приводит слова Капелло Sport24.

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