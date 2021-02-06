"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Лидса"
Форвард "Лидса" Рафинья Диас попал в сферу интересов "Ливерпуля".
По сведениям Football Insider, мерсисайдцы рассматривают вариант с подписанием 24-летнего бразильца ближайшим летом.
Отметим, что трансферная стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.
"Лидс" приобрел Рафинью у "Ренна" в октябре 2020 года. В этом сезоне игрок провел 23 игры, забил пять голов и отдал шесть ассистов.
Читайте также: "Ливерпуль" купил 16-летнего таланта из "Дерби Каунти". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Промес отреагировал на то, что Джикия ждёт его возвращения в "Спартак"
-
"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Лидса"
-
"Гранада" в компенсированное время вырвала ничью у "Леванте"
-
Неймар не участвовал в тренировке из-за проблем с желудком. Вчера у бразильца был день рождения
-
Капелло оценил дебют Кокорина за "Фиорентину"
-
"Арсенал" проиграл "Астон Вилле" в матче АПЛ
-
"Спартак" одержал волевую победу над солигорским "Шахтёром" в товарищеской игре
-
"Ливерпуль" купил 16-летнего таланта из "Дерби Каунти"
-
Черчесов рассказал, где сборная России будет готовиться к Евро-2020
-
Агент Кокорина высказался о дебюте форварда за "Фиорентину"
-
Пике: "Вижу, что сейчас Месси счастлив в "Барселоне"
-
Ибрагимович дал показания по поводу стычки с Лукаку
-
Мбаппе готов продлить контракт с ПСЖ, но при одном условии
-
Федун прокомментировал ход переговоров о возвращении Промеса в "Спартак"
-
Сёмин оценил дебют Кокорина за "Фиорентину"
-
"Сочи" интересуется нападающим "Зенита"
-
"Баварии" дали вылететь в Катар после длительной задержки
-
"Амкар" может вернуться в профессиональный футбол
-
"Челси" готовит новый контракт для Тьяго Силвы
-
"Спартак" сделал подарок Хендриксу на день рождения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18