"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Лидса"

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"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Лидса"

Форвард "Лидса" Рафинья Диас попал в сферу интересов "Ливерпуля".

По сведениям Football Insider, мерсисайдцы рассматривают вариант с подписанием 24-летнего бразильца ближайшим летом.

Отметим, что трансферная стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.

"Лидс" приобрел Рафинью у "Ренна" в октябре 2020 года. В этом сезоне игрок провел 23 игры, забил пять голов и отдал шесть ассистов.

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