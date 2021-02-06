Промес отреагировал на то, что Джикия ждёт его возвращения в "Спартак"

Хавбек "Аякса" Квинси Промес не оставил без внимания слова капитана "Спартака" Георгия Джикии.

Ранее Джикия в одном из постов написал: "Хватит показывать ерунду, где Промес?" Голландский футболист ответил двумя эмодзи - глаза и огонь.

Напомним, что "Спартак" ведет переговоры о трансфере Промеса. Сделка может обойтись клубу в 7,5-10 миллионов евро.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В этом сезоне на счету игрока 6 голов и один ассист в 25 играх.

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