"Ювентус" не утратил интереса к Дзаньоло

"Ювентус" сохраняет интерес к вингеру "Ромы" Николо Дзаньоло.

По сведениям Goal.com, "старая синьора" может попытаться заполучить 21-летнего игрока, если "Рома" не попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Отметим, что в текущем сезоне Дзаньоло ни разу не появился на поле, так как восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена.

После 20 туров "Рома" занимает в Серии А третье место.

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