"Сочи" может арендовать защитника "Зенита"
Защитник "Зенита" Данила Прохин близок к уходу из клуба.
По сведениям "Чемпионат", 19-летний футболист может перейти в "Сочи" на правах аренды.
Напомним, что ранее "Сочи" уже арендовал у "Зенита" Эммануэля Мамману.
В текущем сезоне Прохин принял участие в семи играх основной команды.
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