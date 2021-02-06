"Сочи" может арендовать защитника "Зенита"

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"Сочи" может арендовать защитника "Зенита"

Защитник "Зенита" Данила Прохин близок к уходу из клуба.

По сведениям "Чемпионат", 19-летний футболист может перейти в "Сочи" на правах аренды.

Напомним, что ранее "Сочи" уже арендовал у "Зенита" Эммануэля Мамману.

В текущем сезоне Прохин принял участие в семи играх основной команды.

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