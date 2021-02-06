Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу над "Ромой" (2:0).

"Рад забить и помочь команде против сильного соперника! Три важных очка! Молодцы, ребята", - написал Роналду в инстаграме.

Отметим, что победный гол в составе туринцев забил именно Роналду.

После 21 тура "Ювентус" идет в чемпионате на третьем месте, отставая от лидирующего "Интера" на 5 очков.

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