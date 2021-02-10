Кокорин не смог завершить тренировку "Фиорентины"

Теги фиорентинаалександр кокорин

Кокорин не смог завершить тренировку "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин досрочно покинул тренировку команды, сообщает "Рейтинг Букмекеров".

Однако причины досрочного прекращения тренировки пока не уточняются. Отмечается, что Франк Рибери и Мартин Касерес занимались по индивидуальной программе.

Ближайший матч "Фиорентина" проведет 14 февраля против "Сампдории".

Напомним, что трансфер Кокорина обошелся клубу в 4,5 миллиона евро.

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