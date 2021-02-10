Кокорин не смог завершить тренировку "Фиорентины"
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин досрочно покинул тренировку команды, сообщает "Рейтинг Букмекеров".
Однако причины досрочного прекращения тренировки пока не уточняются. Отмечается, что Франк Рибери и Мартин Касерес занимались по индивидуальной программе.
Ближайший матч "Фиорентина" проведет 14 февраля против "Сампдории".
Напомним, что трансфер Кокорина обошелся клубу в 4,5 миллиона евро.
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