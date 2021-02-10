TyС Sports: "Ривер Плейт" и "Зенит" согласовали аренду Дриусси

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси вскоре вернется в "Ривер Плейт".

Как сообщает "Рейтинг Букмекеров" со ссылкой на TyС Sports, клубы согласовали аренду футболиста на один год с обязательством выкупа за 8,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось о желании Дриусси покинуть "Зенит" и вернуться на родину.

Отметим, что трансферное окно в Аргентине закроется 18 февраля.

В текущем сезоне на счету Дриусси два гола и два ассиста в 17 играх.

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