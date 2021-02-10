TyС Sports: "Ривер Плейт" и "Зенит" согласовали аренду Дриусси
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси вскоре вернется в "Ривер Плейт".
Как сообщает "Рейтинг Букмекеров" со ссылкой на TyС Sports, клубы согласовали аренду футболиста на один год с обязательством выкупа за 8,5 миллиона долларов.
Ранее сообщалось о желании Дриусси покинуть "Зенит" и вернуться на родину.
Отметим, что трансферное окно в Аргентине закроется 18 февраля.
В текущем сезоне на счету Дриусси два гола и два ассиста в 17 играх.
Читайте также: "Зенит" готов отпустить Дриусси, но при одном условии. | http://soccernews.ru
главное
-
Кокорин не смог завершить тренировку "Фиорентины"
-
"Барселона" не намерена задействовать Коутиньо в этом сезоне, чтобы не выплачивать бонусы "Ливерпулю"
-
Гвардиола: "Можно не играть оставшиеся матчи. "Манчестер Сити" - чемпион"
-
"Монако" вышел в 1/16 Кубка Франции. Головин сыграл 15 минут
-
Боатенг не сыграет в финале Клубного Чемпионата Мира из-за смерти бывшей девушки
Лента новостей
-
Яя Туре вошел в тренерский штаб украинского клуба
-
"Марсель" и "Лилль" вышли в 1/16 финала Кубка Франции
-
"Ганновер" намерен выкупить Бийола у ЦСКА
-
"Манчестер Сити" уверенно прошел в четвертьфинал Кубка Англии
-
"Манчестер Сити" сомневается в возможности трансфера Лаутаро Мартинеса
-
TyС Sports: "Ривер Плейт" и "Зенит" согласовали аренду Дриусси
-
"Реал" нацелился на воспитанника "Барселоны"
-
Кокорин не смог завершить тренировку "Фиорентины"
-
Переговоры о новом контракте Сульшера с "Манчестер Юнайтед" пройдут по окончании сезона
-
"Ливерпуль" и АПЛ поддержали Клоппа в связи со смертью матери
-
Пахарь, возглавивший "Сиену" вместо сына Газзаева, уволен после двух недель работы
-
"Барселона" не намерена задействовать Коутиньо в этом сезоне, чтобы не выплачивать бонусы "Ливерпулю"
-
Бохинен отправился в Испанию на сборы ЦСКА
-
Промес удалил упоминание "Аякса" со своей страницы в инстаграме
-
Гвардиола: "Можно не играть оставшиеся матчи. "Манчестер Сити" - чемпион"
-
Источник: Де Брюйне не нравится предложение "Манчестер Сити" по новому контракту
-
Месси выплатил 370 млн евро налогов с 2017 года
-
"Тамбов" будет платить игрокам не больше 50 тысяч рублей
-
"Монако" вышел в 1/16 Кубка Франции. Головин сыграл 15 минут
-
"Вест Бромвич" не стал подписывать Ахмеда Мусу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18