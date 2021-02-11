"Лестер" и "Шеффилд" добыли путевки в 1/4 финала Кубка Англии

В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Шеффилд" переиграл "Бристоль", а "Лестер" в компенсированное время вырвал победу над "Брайтоном".

"Лестер" - "Брайтон" 1:0

Гол: Ихеаначо, 90 - 1:0

"Лестер": Уорд, Томас, Сеюнджю, Джастин (Фукс, 75), Дэйли-Кэмпбелл, Тилеманс, Амарти, Ундер, Ндиди (Чоудури, 62), Перес (Мэддисон, 62), Варди (Ихеаначо, 62).

"Брайтон": Уолтон, Карбовник, Уайт (Велтман, 71), Данк, Берн, Гросс, Лаллана (Биссума, 79), Модер, Альсате (Мак Аллистер, 79), Тау, Зекири.



"Шеффилд Юнайтед" - "Бристоль Сити" 1:0

Гол: Шарп (пен), 66 - 1:0

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Лоу, Башем, Ампаду, Богл, Флек, Ландстрем, Иган, Шарп (Норвуд, 73), Макголдрик, Брюстер (Берк, 83).

"Бристоль Сити": О`Лири, Мур, Калас, Хант, Вайнер, Уильямс (Надь, 57), Тоулер, Пэтерсон (Палмер, 76), Моусон, Дьедиу (Семеньо, 76), Уэллс (Массанго, 73).

Удаление: Моусон (65).

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