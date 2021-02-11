"Лестер" и "Шеффилд" добыли путевки в 1/4 финала Кубка Англии
В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Шеффилд" переиграл "Бристоль", а "Лестер" в компенсированное время вырвал победу над "Брайтоном".
"Лестер" - "Брайтон" 1:0
Гол: Ихеаначо, 90 - 1:0
"Лестер": Уорд, Томас, Сеюнджю, Джастин (Фукс, 75), Дэйли-Кэмпбелл, Тилеманс, Амарти, Ундер, Ндиди (Чоудури, 62), Перес (Мэддисон, 62), Варди (Ихеаначо, 62).
"Брайтон": Уолтон, Карбовник, Уайт (Велтман, 71), Данк, Берн, Гросс, Лаллана (Биссума, 79), Модер, Альсате (Мак Аллистер, 79), Тау, Зекири.
"Шеффилд Юнайтед" - "Бристоль Сити" 1:0
Гол: Шарп (пен), 66 - 1:0
"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Лоу, Башем, Ампаду, Богл, Флек, Ландстрем, Иган, Шарп (Норвуд, 73), Макголдрик, Брюстер (Берк, 83).
"Бристоль Сити": О`Лири, Мур, Калас, Хант, Вайнер, Уильямс (Надь, 57), Тоулер, Пэтерсон (Палмер, 76), Моусон, Дьедиу (Семеньо, 76), Уэллс (Массанго, 73).
Удаление: Моусон (65).
Читайте также: "Манчестер Сити" уверенно прошел в четвертьфинал Кубка Англии. | http://soccernews.ru
главное
-
"Севилья" обыграла "Барселону" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
-
"Аталанта" Миранчука вышла в финал Кубка Италии
-
"Манчестер Сити" уверенно прошел в четвертьфинал Кубка Англии
-
Кокорин не смог завершить тренировку "Фиорентины"
-
"Барселона" не намерена задействовать Коутиньо в этом сезоне, чтобы не выплачивать бонусы "Ливерпулю"
Лента новостей
-
ПСЖ благодаря скромной победе над "Каном" вышел в 1/16 финала Кубка Франции
-
"Севилья" обыграла "Барселону" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
-
"Аталанта" Миранчука вышла в финал Кубка Италии
-
"Лестер" и "Шеффилд" добыли путевки в 1/4 финала Кубка Англии
-
"Манчестер Сити" при Гвардиоле выиграл 200 матчей из 268
-
Месси проводит 900-й матч в карьере
-
"Аякс" анонсировал уход Промеса
-
Кокорин готов сыграть против "Сампдории"
-
Яя Туре вошел в тренерский штаб украинского клуба
-
"Марсель" и "Лилль" вышли в 1/16 финала Кубка Франции
-
"Ганновер" намерен выкупить Бийола у ЦСКА
-
"Манчестер Сити" уверенно прошел в четвертьфинал Кубка Англии
-
"Манчестер Сити" сомневается в возможности трансфера Лаутаро Мартинеса
-
TyС Sports: "Ривер Плейт" и "Зенит" согласовали аренду Дриусси
-
"Реал" нацелился на воспитанника "Барселоны"
-
Кокорин не смог завершить тренировку "Фиорентины"
-
Переговоры о новом контракте Сульшера с "Манчестер Юнайтед" пройдут по окончании сезона
-
"Ливерпуль" и АПЛ поддержали Клоппа в связи со смертью матери
-
Пахарь, возглавивший "Сиену" вместо сына Газзаева, уволен после двух недель работы
-
"Барселона" не намерена задействовать Коутиньо в этом сезоне, чтобы не выплачивать бонусы "Ливерпулю"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18