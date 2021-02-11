Неймар получил травму в преддверии матча с "Барселоной"

Нападающий ПСЖ Неймар травмировался в игре 1/32 финала Кубка Франции против "Кана" (1:0).

Бразилец провел на поле 60 минут и был заменен на Килиана Мбаппе. Как сообщает Goal.com, у футболиста травма приводящей мышцы бедра. Сроки восстановления игрока пока неизвестны.

Напомним, что 16 февраля ПСЖ проведет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны".

В текущем сезоне Неймар провел 17 игр, забил 13 голов и отдал три ассиста.

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