"Бавария" интересуется трансферной целью "Реала"

"Бавария" вступила в борьбу за хавбека "Ренна" Эдуардо Камавинга.

По сведениям Sport Bild, мюнхенский клуб попытается заполучить 18-летнего француза, который сможет стать заменой для Корентена Толиссо, предстоящим летом.

Контракт футболиста с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В составе "Ренна" Камавинга провел 53 игры, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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