"Бавария" интересуется трансферной целью "Реала"

Теги бавария мюнхенреннэдуардо камавингатрансферы

"Бавария" интересуется трансферной целью "Реала"

"Бавария" вступила в борьбу за хавбека "Ренна" Эдуардо Камавинга.

По сведениям Sport Bild, мюнхенский клуб попытается заполучить 18-летнего француза, который сможет стать заменой для Корентена Толиссо, предстоящим летом.

Контракт футболиста с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В составе "Ренна" Камавинга провел 53 игры, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

Читайте также: Камавинга намерен продлить контракт с "Ренном". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 10 февраля

Главные новости дня: 10 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов