"Аль-Ахли" в серии пенальти обыграл "Палмейрас" и стал бронзовым призером клубного чемпионата мира
В матче за третье место клубного чемпионата мира египетский "Аль-Ахли" одолел "Палмейрас".
Основное время и экстра-таймы завершились без голов, а в серии пенальти сильнее оказался египетский клуб.
"Аль-Ахли" Египет - "Палмейрас" Бразилия 0:0, по пенальти - 3:2
"Аль-Ахли": Эль-Шенави, Ашраф, Банун, Эль-Ханафи, Fathi, Amr Al Sulaya, Мостафа (Мохсен, 75), Magdi Kafsha (Sherif, 58), Hany, Tawfik (Dieng, 76), Bwalya (Аджайи, 58).
"Палмейрас": Уэвертон, Майке, Луан, Гомес, Винья, Рафаэл Вейга (Скарпа, 81), Патрик де Паула (Данило, 81), Мело, Луис Адриано, Рони, Виллиан (Габриэл Менино, 81).
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