"Локомотив" подписал 20-летнего вингера "Факела"

Вингер "Факела" Андрей Никитин стал игроком "Локомотива".

Как сообщает сайт клуба, "железнодорожники" выкупили права на 20-летнего игрока, однако оставили его в аренде в "Факеле" до конца сезона.

В текущем сезоне Никитин сыграл в ФНЛ 24 матча и отметился двумя голами.

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