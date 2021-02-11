"Локомотив" подписал 20-летнего вингера "Факела"
Вингер "Факела" Андрей Никитин стал игроком "Локомотива".
Как сообщает сайт клуба, "железнодорожники" выкупили права на 20-летнего игрока, однако оставили его в аренде в "Факеле" до конца сезона.
В текущем сезоне Никитин сыграл в ФНЛ 24 матча и отметился двумя голами.
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