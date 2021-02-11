Дзюбу в зоопарке забросала песком обезьяна

1 Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Дзюбу в зоопарке забросала песком обезьяна

Форвард "Зенита" Артем Дзюба посетил зоопарк в ОАЭ.

Во время прогулки по зоопарку футболист решил подразнить обезьяну, которая в ответ начала бросаться песком.

Напомним, что "Зенит" проводит вторые зимние сборы в Дубае. Первый сбор Дзюба пропустил из-за коронавируса.

В этом сезоне на счету Дзюбы 13 голов и 5 ассистов в 23 матчах.

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andi
андрей

Видать признала.

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