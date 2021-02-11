"Саутгемптон" выбил "Вулверхэмптон" из Кубка Англии

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"Саутгемптон" выбил "Вулверхэмптон" из Кубка Англии

В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Саутгемптон" обыграл "Вулверхэмптон" и прошел в следующую стадию турнира.

"Вулверхэмптон" - "Саутгемптон" 0:2

Голы: Ингз, 49 - 0:1, Армстронг, 90 - 0:2

"Вулверхэмптон": Радди, Хувер, Кастро (Аит-Нури, 46), Килмен, Саисс, Моутинью, Дендонкер, Гиббс-Уайт (Траоре, 63), Рубен Невеш, Витинья (Нету, 69), Фабиу Силва (Виллиан Жозе, 64).

"Саутгемптон": Форстер, Салису, Беднарек, Бертран, Уокер-Питерс, Армстронг, Уорд-Проуз, Ромеу, Дженепо (Телла, 87), Редмонд, Ингз (Адамс, 83).

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