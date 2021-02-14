Магуайр: "После слов Моуринью и Клоппа арбитры и ВАР не дают нам вообще ничего"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался о работе арбитров после жалоб представителей других клубов.

Напомним, что ранее Жозе Моуринью и Юрген Клопп намекали, что судьи помогают "МЮ".

"После того, как представители других клубов высказались по поводу нас, арбитры и ВАР не дают нам вообще ничего. На данный момент в нашу пользу не принимается никаких решений, поэтому нам нужно играть так, чтобы результаты матчей не зависели от решений судьи и его видеоассистента", - приводит слова Магуайра The Mirror.

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