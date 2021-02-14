Магуайр: "После слов Моуринью и Клоппа арбитры и ВАР не дают нам вообще ничего"

Теги манчестер юнайтедхарри магуайрсистема видеоповторов var

Магуайр: "После слов Моуринью и Клоппа арбитры и ВАР не дают нам вообще ничего"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался о работе арбитров после жалоб представителей других клубов.

Напомним, что ранее Жозе Моуринью и Юрген Клопп намекали, что судьи помогают "МЮ".

"После того, как представители других клубов высказались по поводу нас, арбитры и ВАР не дают нам вообще ничего. На данный момент в нашу пользу не принимается никаких решений, поэтому нам нужно играть так, чтобы результаты матчей не зависели от решений судьи и его видеоассистента", - приводит слова Магуайра The Mirror.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" не смог обыграть аутсайдера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" в результативном матче обыграл "Лидс"

"Арсенал" в результативном матче обыграл "Лидс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов