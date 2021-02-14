Магуайр: "После слов Моуринью и Клоппа арбитры и ВАР не дают нам вообще ничего"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался о работе арбитров после жалоб представителей других клубов.
Напомним, что ранее Жозе Моуринью и Юрген Клопп намекали, что судьи помогают "МЮ".
"После того, как представители других клубов высказались по поводу нас, арбитры и ВАР не дают нам вообще ничего. На данный момент в нашу пользу не принимается никаких решений, поэтому нам нужно играть так, чтобы результаты матчей не зависели от решений судьи и его видеоассистента", - приводит слова Магуайра The Mirror.
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|27
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18