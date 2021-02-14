"Айнтрахт" обыграл "Кельн", "Вольфсбург" и гладбахская "Боруссия" поделили очки

В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" оказался сильнее "Кельна", а "Вольфсбург" сыграл вничью с менхенгладбахской "Боруссией".

"Айнтрахт" - "Кельн" 2:0

Голы: Андре Силва, 57 - 1:0, Ндика, 79 - 2:0

"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Роде, 71), Хинтереггер, Ндика, Тута, Хасебе, Костич, Соу (Йович, 71), Камада (Цубер, 82), Юнес (Туре, 71), Андре Силва (Хрустич, 90).

"Кельн": Хорн, Чихос, Хорхе Мере, Честич, Хорн (Каттербах, 85), Вольф (Лимниос, 82), Схири, Озджан (Дрекслер, 72), Реджбечай, Дуда (Тильманн, 46), Деннис (Арокодаре, 72).



"Вольфсбург" - "Боруссия" М 0:0

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Штеффен (Жоао Виктор, 80), Герхардт, Шлагер, Баку, Вегорст.

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Штиндль, Крамер, Хофманн (Эмболо, 80), Лазаро (Вольф, 70), Нойхаус, Плеа.

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