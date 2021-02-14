"Айнтрахт" обыграл "Кельн", "Вольфсбург" и гладбахская "Боруссия" поделили очки
В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" оказался сильнее "Кельна", а "Вольфсбург" сыграл вничью с менхенгладбахской "Боруссией".
"Айнтрахт" - "Кельн" 2:0
Голы: Андре Силва, 57 - 1:0, Ндика, 79 - 2:0
"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Роде, 71), Хинтереггер, Ндика, Тута, Хасебе, Костич, Соу (Йович, 71), Камада (Цубер, 82), Юнес (Туре, 71), Андре Силва (Хрустич, 90).
"Кельн": Хорн, Чихос, Хорхе Мере, Честич, Хорн (Каттербах, 85), Вольф (Лимниос, 82), Схири, Озджан (Дрекслер, 72), Реджбечай, Дуда (Тильманн, 46), Деннис (Арокодаре, 72).
"Вольфсбург" - "Боруссия" М 0:0
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Штеффен (Жоао Виктор, 80), Герхардт, Шлагер, Баку, Вегорст.
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Штиндль, Крамер, Хофманн (Эмболо, 80), Лазаро (Вольф, 70), Нойхаус, Плеа.
Читайте также: Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Хоффенхаймом" и другие результаты 21-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Гюндоган хочет завершить карьеру в "Манчестер Сити"
-
"Айнтрахт" обыграл "Кельн", "Вольфсбург" и гладбахская "Боруссия" поделили очки
-
Магуайр: "После слов Моуринью и Клоппа арбитры и ВАР не дают нам вообще ничего"
-
Рангник: "Благодаря мне Тухель стал тренером"
-
"Арсенал" в результативном матче обыграл "Лидс"
-
Лидер чемпионата Франции не смог победить середняка
-
Лэмпард все еще получает зарплату в "Челси"
-
Transfermarkt на День Святого Валентина собрал романтическую сборную
-
"Реал" дома победил "Валенсию" Черышева
-
"Реал" уверен, что получит Холанда
-
Соболев подарил протез больному ребенку
-
"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть аутсайдера
-
"Фиорентина" проиграла "Сампдории". Кокорин остался в запасе
-
"Аталанта" в гостях в концовке дожала "Кальяри". Миранчук отдал голевую передачу
-
Акинфеев забил в "девятку" своему дублеру по ЦСКА (видео)
-
Куадрадо может пропустить первый матч 1/8 Лиги Чемпионов
-
Чезаре Пранделли оценил форму Кокорина
-
"Реал Сосьедад" в гостях минимально победил "Хетафе"
-
Появилась информация о сроках возвращения Пике. Он не играл с ноября
-
Московский "Локомотив" уступил одноклубникам из Тбилиси с разгромным счетом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20