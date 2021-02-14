Московское "Динамо" нацелилось на защитника "Байера"
Московское "Динамо" рассматривает вариант с подписанием защитника "Байера" Александара Драговича.
По сведениям "Спорт-Экспресс", московскому клубу не удастся заполучить 29-летнего игрока в зимнее трансферное окно. Однако его возможно будет подписать летом на правах свободного агента.
Отмечается, что летом за Драговича также готова побороться "Црвена Звезда".
В текущем сезоне на счету австрийца два гола и один ассист в 22 играх.
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