Московское "Динамо" нацелилось на защитника "Байера"

Московское "Динамо" рассматривает вариант с подписанием защитника "Байера" Александара Драговича.

По сведениям "Спорт-Экспресс", московскому клубу не удастся заполучить 29-летнего игрока в зимнее трансферное окно. Однако его возможно будет подписать летом на правах свободного агента.

Отмечается, что летом за Драговича также готова побороться "Црвена Звезда".

В текущем сезоне на счету австрийца два гола и один ассист в 22 играх.

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