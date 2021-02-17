Мбаппе угрожал Альбе в первом тайме матча "Барселона" - ПСЖ

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Мбаппе угрожал Альбе в первом тайме матча "Барселона" - ПСЖ

Во время матча 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" - ПСЖ (1:4) между футболистами команд случился конфликт.

Как сообщает Mundo Deportivo, участниками конфликта стали форвард парижан Килиан Мбаппе, а также защитники "Барселоны" Жорди Альба, Серджиньо Дест и Жерар Пике.

В первом тайме Дест грубо сыграл против француза, после чего принес извинения. Мбаппе ответил по-испански: "Не трогай меня". Вмешавшийся в ситуацию Альба, сказал: "Смотри на это шире. Он извинился перед тобой". На что Мбаппе ответил: "На улице я убью тебя". Альба оставил эти слова без ответа. Однако находившийся рядом Пике, спросил: "Кого ты собрался убивать?" Мбаппе снова посмотрел на Альбу и повторил: "На улице я убью тебя".

Ответный поединок между клубами состоится 10 марта.

Читайте также: "Барселона" постепенно превращается в "статусного" середняка - уже 5 разгромов в 5 подряд плей-офф ЛЧ. ПСЖ не мог сыграть иначе! | http://soccernews.ru
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