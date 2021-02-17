В Украине с 18-го февраля откроют стадионы для зрителей

Правительство Украины решило смягчить ограничительные меры касающееся футбола.

По сведениям Hromadske, с 18 февраля болельщики смогут посещать игры командных видов спорта, однако заполняемость не может превышать 50 процентов.

Таким образом, матчи ближайшего тура УПЛ уже будут проходить со зрителями.

Напомним, что киевское "Динамо" и "Шахтер" также участвуют в 1/16 финала Лиги Европы.

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