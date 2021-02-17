В Украине с 18-го февраля откроют стадионы для зрителей
Правительство Украины решило смягчить ограничительные меры касающееся футбола.
По сведениям Hromadske, с 18 февраля болельщики смогут посещать игры командных видов спорта, однако заполняемость не может превышать 50 процентов.
Таким образом, матчи ближайшего тура УПЛ уже будут проходить со зрителями.
Напомним, что киевское "Динамо" и "Шахтер" также участвуют в 1/16 финала Лиги Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13