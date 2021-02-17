ЦСКА в товарищеском матче минимально обыграл испанскую "Мурсию"
В товарищеской игре ЦСКА одолел "Мурсию", которая выступает в четвертом по силе дивизионе Испании.
ЦСКА - "Расинг" Мурсия 1:0
Гол: Чалов, 89 - 1:0.
ЦСКА: Тороп, Карпов, Васин, Котин, Тикнизян, Аванесян, Кучаев, Марадишвили, Обляков, Эджуке, Чалов.
После 19 туров ЦСКА идет в РПЛ на втором месте. Чемпионат возобновится 26 февраля.
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