ЦСКА в товарищеском матче минимально обыграл испанскую "Мурсию"

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ЦСКА в товарищеском матче минимально обыграл испанскую "Мурсию"

В товарищеской игре ЦСКА одолел "Мурсию", которая выступает в четвертом по силе дивизионе Испании.

ЦСКА - "Расинг" Мурсия 1:0

Гол: Чалов, 89 - 1:0.

ЦСКА: Тороп, Карпов, Васин, Котин, Тикнизян, Аванесян, Кучаев, Марадишвили, Обляков, Эджуке, Чалов.

После 19 туров ЦСКА идет в РПЛ на втором месте. Чемпионат возобновится 26 февраля.

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